Спасся от града, а погиб от химикатов: Нацпарк “Тузловские лиманы” лишился пернатого любимца

Грустную историю поведал у себя в Facebook сотрудник Нацпарка “Тузловские лиманы” в Одесской области, эколог Иван Русев: недавно в Татарбунарах нашли мертвым любимца гостей и сотрудников заповедника – белого аиста по кличке Робинзон. В прошлом году он сильно пострадал от града, а после того, как его выходили в парке, остался в своем новом доме.

Как рассказал Иван Русев, летом 2020 года в Татарбунарском районе Одесской области прошел мощный ливень и выпал обильный град. В итоге на территории “Тузловских лиманов” наряду с другими птицами погибли 11 аистов. Но одной птице удалось выжить – ослепшего от ударов градин аиста нашла одна из сотрудниц парка.

Затем аист, которого назвали Робинзоном, прошел реабилитацию, после которой не захотел улетать на юг с другими аистами на зимовку.

“И стал Робик путешествовать вдоль Черного моря, где мы его снова забрали в офисный вольер, чтобы он перезимовал. Но вот недавно он выбрался из вольера и стал “путешествовать” по окрестным огородам. Его не было несколько дней. Мы развешивали объявления в разных вариантах и в разных местах… Но информации о его пребывании не было. И вот, звонит нам местный житель Татарбунар и говорит, что он видел нашего окольцованного Робинзона на “капустяных огородах” околицы Татарбунар. Поехал я туда с коллегами и увидел бездыханного Робинзона”,

– поделился эколог.

Поскольку видимых повреждений на теле аиста не было, причиной гибели птицы Иван Русев считает яд, которым фермеры обрабатывают поля, спасая урожай от грызунов.

По словам эколога, обрабатывать поля химикатами нецелесообразно и вредно, поскольку это несет реальную угрозу дикой фауне, где от “химии” гибнут не только мыши, но и многие птицы и млекопитающие. Он также рассказал, что подобным образом в прошлом году массово погибали серые журавли в районе биосферного заповедника “Аскания Нова”.

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Фото с Facebook-страницы Ивана Русева