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Спасенный на Тилигульском лимане редкий пеликан выжил и останется в Одесском зоопарке

Спасенный на Тилигульском лимане редкий пеликан выжил и останется в Одесском зоопарке

В Одесском зоопарке спасли краснокнижного пеликана, найденного с раненым крылом на берегу Тилигульского лимана.
Об этом сообщает Телеграм-канал «УСИ».

Напомним, птицу обнаружил в кустах во время прогулки с собакой на лимане житель села Кошары Денис Оганов. Пеликан не мог летать, но и не давался в руки.

20 января сотрудники регионально-ландшафтного парка «Тилигульский», отозвавшиеся на призыв Дениса в соцсети, все же поймали пеликана и доставили в Одесский зоопарк. Там специалисты определили, что птица относится к редкому виду – кудрявый пеликан, занесенный как в украинскую, так и всемирную Красную книгу. Когда-то эти птицы селились на Дунае, но уже много лет исследователи не находили их гнезд.

По словам директора зоопарка Игоря Белякова, по всей видимости, спасенная птица сломала крыло, ударившись обо что-то в полете.

Поначалу специалисты зоопарка не были уверены, что пеликан выживет – он провел с травмой долгое время и был сильно истощен. Однако за время пребывания в зоопарке птица набрала вес, и сейчас специалисты уверены: пеликан будет жить еще много лет. Правда, оставшуюся жизнь ему придется провести в неволе – поврежденную часть крыла пришлось ампутировать.

Отметим, что в Украине лишь три таких экземпляра живут в зоопарке – в Киеве. Одесские орнитологи надеются, что от спасенного пеликана им удастся получить в неволе потомство.

А назвали пернатого счастливчика Дэном – в честь спасителя.

Ранее мы рассказывали, как одессит спас ястреба.

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Фото: скриншот с видео УСИ

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