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В Одесском зоопарке спасли подстреленного аиста – «глава семейства» вернулся в родное гнездо (видео)

В Одесском зоопарке спасли подстреленного аиста – «глава семейства» вернулся в родное гнездо (видео)

В Одесском зоопарке вылечили подстреленного аиста из села Троицкого.

Как рассказали в компании ДТЭК «Одесские электросети», несколько дней назад неизвестный подстрелил из ружья самца аиста. Селяне, которые уже несколько лет наблюдают за птичьей парой и обеспокоены участью их будущего потомства, передали самца аиста на лечение в Одесский зоопарк.

В гнезде осталась самка, высиживающая птенцов, которые вот-вот должны вылупиться из яиц. Несколько дней она не ела и не пила, поскольку ее питанием занимался самец, но с раненым крылом он не мог подняться в гнездо. Местные жители обратились за помощью к орнитологам, а те в свою очередь попросили помощи у энергетиков, предоставившим свою вышку.

После того как раненого главу птичьего семейства вылечили, волонтеры привезли его домой.

«Сегодня мы рады показать вам бодрого и здорового аиста. Мы вместе с волонтерами доставили его домой, в родное гнездо», – рассказала волонтер из Союза защиты животных Одессы Марина Цуцканова.

По совету орнитологов аиста высадили на месте, где его поймали, когда отправляли в больницу. Он сразу узнал место и полетел к своей самке. Так, семья аистов снова воссоединилась.

Напомним, в прошлом году энергетики Одесской области установили 26 платформ для гнезд аистов.

Читайте также: На Одесчине спасли от гибели аистов, угнездившихся в опасном месте.

Фото: скрин с видео ДТЭК «Одесские электросети»

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