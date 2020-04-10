В Одесской области добавилось карантинных блокпостов: где еще появились?

В Одесском регионе на период карантина установили пропускные пункты, с помощью которых проезжающих проверяют на признаки ОРВИ.

Там машины останавливают, чтобы убедиться в соблюдении норм карантинного режима. Водителям и пассажирам меряют температуру.

В целом в конце марта определили 26 таких пунктов.

А на днях к ним добавили еще пять – все на въезде в городе Подольск.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Если у путников обнаружат симптомы вирусной инфекции, их доставят в ближайшую больницу.

Отметим, что, по состоянию на утро 10 апреля, в Подольске коронавирусом заболело десять человек, среди них трое медиков. Еще восемь человек с подозрением на вирус ждут результатов анализов.

В Одесской области в целом к 10 апреля зафиксирован 51 случай заболевания.

Фото: ГУНП

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