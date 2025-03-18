Беседа Трампа и Путина длилась около двух часов. Американский президент сразу заявил, что рассчитывает на взаимные уступки украинской и российской сторон и главная его цель — остановить смерти, чтобы солдаты и мирные жители с обеих сторон перестали гибнуть в результате боевых действий.

Путин же перед переговорами говорил, что не пойдет ни на какие уступки, и, более того, заявлял претензии та украинские территории, которые его армия не в состоянии захватить. Российский диктатор захотел себе всю территорию Херсонской, Запорожской, Донецкий и Луганской областей.

А американская пресса, ссылаясь на свои источники, даже упоминала Одессу как одну из его хотелок.

Первым высказался посланец Путина Дмитриев, который сказал, что под руководством Путина и Трампа мир сегодня стал гораздо более безопасным. А американская телекомпания CNN сообщила, что разговор Трампа и Путина прошел “очень хорошо”.

Все ожидают выступления Дональда Трампа, который обещал лично рассказать, о чем ему удалось договориться с Путиным.

В то же время неназванный представитель Белого дома отказался назвать итоги встречи, заявив, что они будут представлены в официальном заявлении, которое вскоре ожидается.

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Что заявили о переговорах россияне

Первыми об итогах переговоров сообщили в государстве-агрессоре. Чуда не произошло, договориться о полном перемирии не удалось. Но будут обмены пленными и возможно прекращение дальних ударов по энергетике.

Вот что говорится в российском заявлении:

19 марта Россия и Украина проведут обмен пленными по формуле 175 на 175. Также Россия передаст Украине 23 тяжело раненых украинских военнослужащих;

Путин заявил Трампу «о готовности к совместной проработке путей урегулирования в Украине, которое должно быть устойчивым»;

Россия и США создадут экспертные группы по мирному урегулированию в Украине;

Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным;

В случае дальнейшей договорённости о перемирии Путин заявил о необходимости остановить мобилизацию в Украине и перевооружение ВСУ;

Путин и Трамп договорились начать переговоры «для проработки инициативы по безопасности судоходства в Чёрном море».

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Заявление Белого дома о переговорах Трампа и Путина

Белый дом: движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре

Продвижение к миру начнется с прекращения обстрелов объектов энергетики и инфраструктуры, а также проведения технических переговоров по реализации режима прекращения огня в Черном море. Следующим шагом должно стать полное прекращение боевых действий и установление постоянного мира, — заявили в Белом доме.

США и Россия немедленно начинают переговоры на Ближнем Востоке по урегулированию войны в Украине.

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