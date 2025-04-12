З такою незвичайною ініціативою виступив місцевий депутат Данило Топольницький.

«Зареєстрував звернення щодо встановлення бюста, назвати вулицю та присвоїти звання почесний громадянин Таїрово Президенту США Дональду Трампу», – написав депутат на своїй сторінці у Facebook.

За словами Топольницького, такої честі 45-й і 47-й американський президент має бути удостоєний «за вагомий внесок американського народу та особисто Дональда Трампа в зміцнення української держави під час збройної агресії Російської Федерації проти України».

«Саме під час першої каденції Президента Дональда Трампа за часів Президента України Петра Порошенка була надана перша летальна зброя для України: такі необхідні «Джавеліни» (Javelin), переносні протитанкові ракетні комплекси, антиснайперські комплекси, засоби електронної боротьби, протиповітряної оборони та багато іншого, тому Україна і стоїть у цій війні. Зараз, коли Президент Трамп повернувся до Білого Дому, він поставив собі за мету завершити цю кровопролитну війну, зміцнити Україну, будувати ще більш вигідні партнерські відносини між нашими державами та бізнесом, але наш ворог Росія в особі вбивці Володимира Путіна ні в якому разі не бажає закінчувати війну, намагаючись знищити Україну і український народ», – пояснює Данило Топольницький.

Крім того, він нагадав, що, прийнявши рішення про встановлення мит на товари з інших держав, Трамп залишив ставку у розмірі 10% для України, що набагато менше, ніж для низки інших країн, і це «дозволить нарощувати експорт українських товарів до США, що зміцнить українську економіку».

Також депутат Таїровської ОТГ зазначив, що зниження ціни на нафту як наслідок розпочатої президентом США «глобальної торгової війни» несе ще один позитив для України, адже при низькій ціні на нафту у Росії просто не вистачить грошей для ведення війни.

«Дональд Трамп робить все, щоб закінчити війну Росії проти України та зміцнити нашу економіку та державу: переговорами, введенням мит, тарифів та інших доступних інструментів», – впевнений Данило Топольницький.

Він просить голову Таїровської селищної ради Тимура Хасаєва внести зміни до бюджету з метою фінансування проєкту з виготовлення та встановлення бюста Дональда Трампа на території громади із залученням посольства США в Україні та інших американських урядових організацій для консультацій щодо розробки та допомоги у реалізації цього проєкту, а також розпочати процедуру назви вулиці на честь Дональда Трампа.

Показово, що у коментарях багато жителів Таїровської громади і не тільки спочатку прийняли написане депутатом за жарт, а коли той запевнив їх у протилежному, багато хто порадив йому займатися проблемами громади, а не «нести нісенітницю».

«Невже в Таіровській громаді немає інших проблем?!» – цікавиться Олена Рудина.

«А взагалі , думаю шо в депутатів є робота важливіша , аніж встановлювати памятники американським президентам . Або бюджетік попілять? Краще б на ці гроші закупити пару пікапів і відправити на фронт. Кажу як військовий. Мені потрібен пікап, а не памятник трампу», – прокоментував одесит Кирило Крупін.

«Є кращий варіант. Встановити бюст у своєму приватному дворі або на своєму балконі. А також можна зробити татуювання на торсі або на якомусь іншому місці (це вже справа смаку) і відповідно назвати свого собаку або кота. Буде нормально», – радить помічник депутата Верховної Ради Сергій Кузьмук.

Реакція голови Таїровської селищної ради на це депутатське звернення поки не відома.

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