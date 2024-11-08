В Одессе изменили схему движения на одной из самых загруженных улиц (видео)

Как сообщили в КУ СМЭП, были соединены полосами общественного транспорта и велоинфраструктурой, Пересыпский и Приморский районы.

Кроме того, сужены полосы движения до нормативных 3,1 метра, что и позволило обустроить велополосу, отделенную столбиками слева, где пересечения с фурами и маршрутками минимизированы.

Крайняя правая полоса отныне отведена под полосу для общественного транспорта, что должно ускорить ускорит движение общественного транспорта, а штрафы за парковку на такой полосе для большегрузного транспорта, который часто там запаркован, автоматически удвоены.

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