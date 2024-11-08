Новости Одессы и Одесской области

В Одессе изменили схему движения на одной из самых загруженных улиц (видео)

В Одессе изменили схему движения на одной из самых загруженных улиц (видео)

На улице Атамана Головатого, по направлению из Пересыпского района в центр Одессы, радикально изменена организация дорожного движения. Нанесена велополоса и отдельная полоса для общественного транспорта. Об этом сообщает КУ СМЭП.

Как сообщили в КУ СМЭП, были соединены полосами общественного транспорта и велоинфраструктурой, Пересыпский и Приморский районы.

Кроме того, сужены полосы движения до нормативных 3,1 метра, что и позволило обустроить велополосу, отделенную столбиками слева, где пересечения с фурами и маршрутками минимизированы.

Крайняя правая полоса отныне отведена под полосу для общественного транспорта, что должно ускорить ускорит движение общественного транспорта, а штрафы за парковку на такой полосе для большегрузного транспорта, который часто там запаркован, автоматически удвоены.

Читайте также:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua