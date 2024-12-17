Юная гимнастка из Затоки Саша Паскаль учится кататься на коньках с протезом (фото)

Украинская гимнастка из Одесской области, 7-летняя Саша Паскаль, потерявшая ножку в результате ракетного удара россиян по Затоке в начале полномасштабной войны, стала на коньки и, несмотря на наличие протеза, начала осваивать азы фигурного катания.
Об этом сообщается на странице Саши в соцсети, которую ведет мама девочки.
«Стала на лед. Да-да, стала и поехала», – говорится в сообщении.
На видео и фото с катка видно, как Саша катается по льду и стоит на коньках.
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Напомним, Саша Паскаль пострадала в результате ракетного удара россиянами по курортному поселку Затока 16 мая 2022 года. Она оказалась под завалами, после чего врачам пришлось ампутировать ей ножку. Но девочка не пала духом, а получив современный бионическмй протез, продолжила заниматься любимым делом – художественной гимнастикой и даже участвовала в соревнованиях.
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