Юная гимнастка из Затоки Саша Паскаль учится кататься на коньках с протезом (фото)

Об этом сообщается на странице Саши в соцсети, которую ведет мама девочки.

«Стала на лед. Да-да, стала и поехала», – говорится в сообщении.

На видео и фото с катка видно, как Саша катается по льду и стоит на коньках.

Напомним, Саша Паскаль пострадала в результате ракетного удара россиянами по курортному поселку Затока 16 мая 2022 года. Она оказалась под завалами, после чего врачам пришлось ампутировать ей ножку. Но девочка не пала духом, а получив современный бионическмй протез, продолжила заниматься любимым делом – художественной гимнастикой и даже участвовала в соревнованиях.

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