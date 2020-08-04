Дело Ройтбурда рассмотрит Верховный суд

В Одесской области во вторник, 7 июля, ливень затопил усадьбы жителей сел и электровоз врезался в служебное помещение.

В Одессе будут судить чиновника из управления капстроительства мэрии. Его обвиняют в том, что он подписал акты выполненных работ по ремонту учебного заведения в Суворовском районе Одессы.

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