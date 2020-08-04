Дело Ройтбурда рассмотрит Верховный суд

В Верховном суде открыли кассационное производство по делу об увольнении Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.
Ройтбурд обратился в ВС 27 июня, пишет Пушкинская со ссылкой на материалы дела.
Напомним, что мы уже писали о том, что:
- 1 сентября 2019 депутаты облсовета уволили Ройтбурда с занимаемой должности. Глава Одесской ОГА Максим Куцый заявлял, что не подпишет решение об увольнении Ройтбурда.
- 11 февраля 2019 судья Приморский райсуд Одессы признал увольнение Ройтбурда незаконным.
- Решением от 28 мая 2020 года Одесский апелляционный суд постановил отказать Александру Ройбурду в удовлетворении иска к Одесскому облсовету и отменил решение Приморского суда Одессы, который признал увольнение художника с поста директора Художественного музея незаконным.