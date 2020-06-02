Судебные качели: апелляционный суд уволил Ройтбурда с поста директора Худмузея

Одесский апелляционный суд постановил отказать Александру Ройбурду в удовлетворении иска к Одесскому облсовету и отменил решение Приморского суда Одессы, который признал увольнение художника с поста директора Художественного музея незаконным. Об этом сообщается в едином государственном реестре судебных решений.

В решении суда говорится, что «постановление вступает в законную силу со дня его принятия, обжалованию в кассационном порядке не подлежит за исключениями, предусмотренными статьей 389 ГПК Украины».

Суд признал, что назначение Ройтбурда на пост директора было законным, но в своей работе он допустил нарушения.

Таким образом, Александру Ройбурду все же придется покинуть пост директора музея. Впрочем, художник не намерен здаваться. На своей странице в Facebook он написал, что «борьба продолжается».

Полностью решение суда – ЗДЕСЬ.

ЧТО ЕЩЕ ИЗВЕСТНО:

При назначении на пост директора Одесского художественного музея многие депутаты Одесского облсовета были против кандидатуры Александара Ройтбурда

1 сентября 2019 депутаты облсовета уволили Ройтбурда с занимаемой должности. Глава Одесской ОГА Максим Куцый заявлял, что не подпишет решение об увольнении Ройтбурда.

11 февраля 2019 судья Приморский райсуд Одессы признал увольнение Ройтбурда незаконным.

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