fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Судебные качели: апелляционный суд уволил Ройтбурда с поста директора Худмузея

Судебные качели: апелляционный суд уволил Ройтбурда с поста директора Худмузея

Одесский апелляционный суд постановил отказать Александру Ройбурду в удовлетворении иска к Одесскому облсовету и отменил решение Приморского суда Одессы, который признал увольнение художника с поста директора Художественного музея незаконным. Об этом сообщается в едином государственном реестре судебных решений.

В решении суда говорится, что «постановление вступает в законную силу со дня его принятия, обжалованию в кассационном порядке не подлежит за исключениями, предусмотренными статьей 389 ГПК Украины».

Суд признал, что назначение Ройтбурда на пост директора было законным, но в своей работе он допустил нарушения.

Таким образом, Александру Ройбурду все же придется покинуть пост директора музея. Впрочем, художник не намерен здаваться. На своей странице в Facebook он написал, что «борьба продолжается».

Полностью решение суда – ЗДЕСЬ.

ЧТО ЕЩЕ ИЗВЕСТНО:

  • При назначении на пост директора Одесского художественного музея многие депутаты Одесского облсовета были против кандидатуры Александара Ройтбурда
  • 1 сентября 2019 депутаты облсовета уволили Ройтбурда с занимаемой должности. Глава Одесской ОГА Максим Куцый заявлял, что не подпишет решение об увольнении Ройтбурда.
  • 11 февраля 2019 судья Приморский райсуд Одессы признал увольнение Ройтбурда незаконным.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить