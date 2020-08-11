Александр Ройтбурд: «Я иду на выборы в следующий облсовет от партии «Европейская солидарность»

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

Александр Ройтбурд сообщает, что такое решение им было принято после сессии Одесского областного совета 10 августа 2020 года.

после сегодняшней сессии одесской облрады я принял трудное для себя решение. я иду на выборы в следующую облраду. от… Gepostet von Олександр Ройтбурд am Montag, 10. August 2020

Напомним, в Одесском облсовете депутаты «Евросолидарности» пытались отменить увольнение Ройтбурда с поста директора Худмузея. Одесский областной совет отказался отменить решение собрания об увольнении Александра Ройтбурда с поста директора Художественного музея: документ не набрал достаточного количества голосов для включения в повестку дня.

— После сегодняшней сессии Одесской облрады я принял трудное для себя решение. Я иду на выборы в следующую облраду. От партии «Европейская солидарность». Я давно получил это предложение. Я долго колебался. я не хотел в политику. Но меня туда вытолкнули. Последней каплей стало сегодняшнее заседание, голосование и небрежно брошенная фраза вальяжно раскинувшегося в депутатском кресле некоего господина от ОПЗЖ, большого любителя маркеса и борхеса, который озвучил это решение, не дожидаясь моего согласия. Этот человек три года льет на меня потоки лжи, клеветы и грязи. Он демонизировал мою фигуру и всячески пытается удушить и развалить наш музей, ставший символом прорыва в музейном деле Украины. Вопреки высказанной на митингах воле одесситов, всеукраинской поддержке профессионального сообщества, позиции министра культуры и президента страны. В сессионном зале три года звучит его монолог, на который я не в состоянии ответить, противопоставить реальные факты его лжи и грязным домыслом, — поясняет свою позицию Александр Ройтбурд.

Он также сообщает, что «конечно, несколько странно, работая в государственной структуре, идти от оппозиционной партии. Но я иду не в оппозицию, и не во власть. Меня вообще не интересует политическая карьера. Я иду защитить и музей, придать ему новое дыхание. Я иду защищать интересы культуры, защищать будущее своего города».

Александр Ройтбурд выражает надежду, что «в следующем созыве Евросолидарность и «слуга» окажутся по одну сторону баррикад, чтобы противостоять реваншу ОПЗЖ».

– Я готов сделать все от меня зависящее, чтобы не допустить этого реванша. Я не член партии «Европейская солидарность». Но я благодарен ей за то, что она предоставила мне шанс отстаивать мою позицию не под стенами ОГА, а в сессионном зале, — резюмирует Александр Ройтбурд.