Новости Одессы и Одесской области

Одесский Худмузей открыл доступ к своему научному архиву

Одесский Худмузей открыл доступ к своему научному архиву

Одесский художественный музей выложил в открытый доступ научный архив. Об этом сообщается на странице заведения в Facebook.

Как сообщают музейщики, цифровой архив доступен исследователям, ученым и всем заинтересованным на специальной мультимедийной онлайн-платформе на украинском и английском языках.

«Важные документы по истории музея, фотографии, экспозиционные планы и афиши, статьи, материалы о выдающихся работниках, мультимедийные материалы о художниках и художественной жизни Одессы разных эпох – всего описано и оцифровано более 5400 файлов из более чем 30 музейных фондов.
Приглашаем вас погрузиться в увлекательный мир истории города и музея»,

– приглашает Худмузей.

В музее также отмечают, что цифровой мультимедийный архив – это важная часть музейной работы по сохранению и популяризации культурного наследия и богатый материал для исторических, искусствоведческих и журналистских исследований. А распространенная европейская практика доступности и открытости в Украине времен полномасштабной войны и прямых угроз музейным коллекциям приобретает особое значение.

Архив доступен по ссылке.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как Одесский художественный музей выживает во время войны.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить