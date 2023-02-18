Одесский Худмузей открыл доступ к своему научному архиву

Одесский художественный музей выложил в открытый доступ научный архив. Об этом сообщается на странице заведения в Facebook.

Как сообщают музейщики, цифровой архив доступен исследователям, ученым и всем заинтересованным на специальной мультимедийной онлайн-платформе на украинском и английском языках.

«Важные документы по истории музея, фотографии, экспозиционные планы и афиши, статьи, материалы о выдающихся работниках, мультимедийные материалы о художниках и художественной жизни Одессы разных эпох – всего описано и оцифровано более 5400 файлов из более чем 30 музейных фондов.

Приглашаем вас погрузиться в увлекательный мир истории города и музея»,

– приглашает Худмузей.

В музее также отмечают, что цифровой мультимедийный архив – это важная часть музейной работы по сохранению и популяризации культурного наследия и богатый материал для исторических, искусствоведческих и журналистских исследований. А распространенная европейская практика доступности и открытости в Украине времен полномасштабной войны и прямых угроз музейным коллекциям приобретает особое значение.

Архив доступен по ссылке.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как Одесский художественный музей выживает во время войны.

Читайте также: