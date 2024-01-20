В одесском доме взорвался газовый котел – обгорел молодой мужчина

Как сообщили в управлении ГСЧС в Одесской области взрыв котла случился около часа ночи на улице Второй Станционной.

Сппасатели установили, что в результате взрыва одноэтажный частный жилой дом был частично разрушен (ориентировочная площадь разрушения – около 40 квадратных метров), но пожара не возникло.

В результате взрыва пострадал мужчина 1988 года рождения – он получил ожоги 75% тела. Медики скорой помощи госпитализировали пострадавшего в больницу.

Вероятной причиной взрыва в ГСЧС назвали неисправность газового котла.

Напомним, вечером 13 января в Одессе отравилась бытовым газом семья из пяти человек, в том числе ребенок.

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