Новости Одессы и Одесской области

В Одессе произошел обвал стены самой известной больницы — памятника архитектуры (фоторепортаж)

В Одессе произошел обвал стены самой известной больницы — памятника архитектуры (фоторепортаж)

Сегодня в Одесской инфекционной больнице на ул. Пастера обрушилась часть стены циркульного корпуса. Здание имеет статус памятника архитектуры национального значения.

Корреспондент «Одесской жизни» побывал на месте происшествия. С улицы Пастера, где произошла беда, вы пострадавшее здание не увидите. Разве что ограждающие ленты сообщают об опасности. А вот если попасть на территорию больницы, то там, за металлическим забором, вы и увидите еще одно одесскую беду

Что известно? Как сообщается официально, обвал произошел в так называемом циркулярном корпусе Одесской инфекционной больницы. Здание давно находилось в аварийном состоянии. Поэтому его не использовали по меньшей мере пять лет.

Инфекционка. Котова
Инфекционка. Котова
Инфекционка. Котова

Главное: в результате обрушения стены никто не пострадал.

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В Одесском городском совете сообщили, что специалистами профильных служб мэрии и учеными Одесской государственной академии строительства и архитектуры будут проведены обследования здания и даны рекомендации по первоочередным действиям.

Инфекционка. Котова

Добавим, речь идет об одном из старейших зданий Одессы, которую возвели еще в начале позапрошлого века.

Как сообщают в Одесской мэрии, здание является памятником архитектуры национального значения, находилось оно в крайне неудовлетворительном/аварийном состоянии.

 

Инфекционка. Котова
Инфекционка. Котова

Действительно, забор, ограждающий здание, был установлен не сегодня, а уже давно. А учитывая, что здание является памятником архитектуры национального значения, любые работы должны будут соглашаться с соответствующими государственными органами…

Фото: Мария Котова

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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1 Комментарий
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SELENA N
SELENA N
30 минут назад

Удивлена. Спросите чему ? Тому, что стена обвалилась только в одном месте и только теперь, а не 20 лет тому назад.

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