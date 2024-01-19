В Одессе произошел обвал стены самой известной больницы — памятника архитектуры (фоторепортаж)

Корреспондент «Одесской жизни» побывал на месте происшествия. С улицы Пастера, где произошла беда, вы пострадавшее здание не увидите. Разве что ограждающие ленты сообщают об опасности. А вот если попасть на территорию больницы, то там, за металлическим забором, вы и увидите еще одно одесскую беду…

Что известно? Как сообщается официально, обвал произошел в так называемом циркулярном корпусе Одесской инфекционной больницы. Здание давно находилось в аварийном состоянии. Поэтому его не использовали по меньшей мере пять лет.

Главное: в результате обрушения стены никто не пострадал.

В Одесском городском совете сообщили, что специалистами профильных служб мэрии и учеными Одесской государственной академии строительства и архитектуры будут проведены обследования здания и даны рекомендации по первоочередным действиям.

Добавим, речь идет об одном из старейших зданий Одессы, которую возвели еще в начале позапрошлого века.

Как сообщают в Одесской мэрии, здание является памятником архитектуры национального значения, находилось оно в крайне неудовлетворительном/аварийном состоянии.

Действительно, забор, ограждающий здание, был установлен не сегодня, а уже давно. А учитывая, что здание является памятником архитектуры национального значения, любые работы должны будут соглашаться с соответствующими государственными органами…

Фото: Мария Котова