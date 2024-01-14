Семья одесситов угорела от газа

Вечером 13 января 2024 года в Одессе отравилась бытовым газом семья из пяти человек, в том числе ребенок. Все пострадавшие госпитализированы.
Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
По информации спасателей, субботним вечером в одесскую больницу с диагнозом «отравление бытовым газом» доставили пятерых человек: мальчика 2010 года рождения, двух женщин 1985-го и 1954 годов рождения и двух мужчин – 1984-го и 1954 годов рождения.
Подробности произошедшего в ГСЧС не сообщают, но отмечают, что обстоятельства инцидента будет устанавливать полиция.
Напомним, 11 декабря 2023 года в Белгород-Днестровском районе Одесской области отравилась угарным газом семья с двумя детьми.
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