Семья одесситов угорела от газа

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

По информации спасателей, субботним вечером в одесскую больницу с диагнозом «отравление бытовым газом» доставили пятерых человек: мальчика 2010 года рождения, двух женщин 1985-го и 1954 годов рождения и двух мужчин – 1984-го и 1954 годов рождения.

Подробности произошедшего в ГСЧС не сообщают, но отмечают, что обстоятельства инцидента будет устанавливать полиция.

Напомним, 11 декабря 2023 года в Белгород-Днестровском районе Одесской области отравилась угарным газом семья с двумя детьми.

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