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В одеському будинку вибухнув газовий котел – обгорів молодий чоловік

В одеському будинку вибухнув газовий котел – обгорів молодий чоловік

Сьогодні вночі, у суботу, 20 січня 2024 року, в Одесі вибухнув газовий котел у приватному будинку. Постраждав чоловік.

Як повідомили в управлінні ДСНС на Одещині вибух котла стався близько першої години ночі на вулиці Другій Станційній.

Рятувальники встановили, що внаслідок вибуху одноповерховий приватний житловий будинок був частково зруйнований (орієнтовна площа руйнування – близько 40 квадратних метрів), але пожежі не виникло.

Внаслідок вибуху постраждав чоловік 1988 року народження – він отримав опіки 75% тіла. Медики швидкої допомоги госпіталізували постраждалого до лікарні.

Імовірною причиною вибуху у ДСНС назвали несправність газового котла.

Нагадаємо, увечері 13 січня в Одесі отруїлася побутовим газом сім’я з п’ятьох осіб, у тому числі дитина.

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