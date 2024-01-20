В одеському будинку вибухнув газовий котел – обгорів молодий чоловік

Сьогодні вночі, у суботу, 20 січня 2024 року, в Одесі вибухнув газовий котел у приватному будинку. Постраждав чоловік.
Як повідомили в управлінні ДСНС на Одещині вибух котла стався близько першої години ночі на вулиці Другій Станційній.
Рятувальники встановили, що внаслідок вибуху одноповерховий приватний житловий будинок був частково зруйнований (орієнтовна площа руйнування – близько 40 квадратних метрів), але пожежі не виникло.
Внаслідок вибуху постраждав чоловік 1988 року народження – він отримав опіки 75% тіла. Медики швидкої допомоги госпіталізували постраждалого до лікарні.
Імовірною причиною вибуху у ДСНС назвали несправність газового котла.
Нагадаємо, увечері 13 січня в Одесі отруїлася побутовим газом сім’я з п’ятьох осіб, у тому числі дитина.
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