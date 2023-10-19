В одесском супермаркете раздался взрыв — пострадали люди

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

В среду, 18 октября, в офисе одной из торговых сетей разорвался использованный боеприпас, который в качестве сувенира принес один из пострадавших. Происхождение “подарка” устанавливают полицейские.

«Два человека госпитализированы с взрывными и рваными ранами конечностей.

В рамках начатого по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины уголовное производство, полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия и происхождение взрывного предмета», — сообщили в полиции.

Издание “Думская” со ссылкой на свой источник сообщает, что боеприпас принес в офис военнослужащий в качестве подарка за помощь украинским военным. В использованной гильзе остался пороховой заряд — он сдетонировал.

“Пострадали два человека. Один потерял много крови, получил осколочное ранение, перенес операцию. Состояние пострадавшего стабилизируется. Второй более тяжелый — остался без пальцев”, — говорит источник.

Читайте также: