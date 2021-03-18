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В одесском «доме с иллюминаторами» начали восстанавливать старинную роспись потолка

В одесском «доме с иллюминаторами» начали восстанавливать старинную роспись потолка

В Одессе начали восстанавливать старинную роспись потока в Лютеранском переулке, 3. Этот дом более известен как дом П. Балашева и зовется среди одесситов «домом с иллюминаторами».

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

У одесского «дома с иллюминаторами», о котором недавно рассказывала «Одесская жизнь», в этом году происходят счастливые перемены.

Как мы сообщали, здесь восстановили прекрасную старинную дверь, а сейчас благодаря меценатам специалисты приступили к восстановлению давней потолочной росписи.

Потолок вестибюля подъезда западного крыла внутридворового флигеля доходного дома П. Балашева 1899 года почти полностью сохранил великолепную роспись, которую теперь реставрируют.

Это стало возможным благодаря тому, что Facebook-сообщество «Архитектура Одессы» обратилось к неравнодушным одесситам, объявив сбор средств. За три дня им удалось собрать необходимую сумму на реставрацию. Эти деньги пожертвовали 122 мецената. Работы стартовали.

Сделать придется немало. Кроме подготовительного этапа и непосредственно художественных работ с последующим закреплением лаком, будет проведена и новая подводка к декоративной розетке, которую тоже будут реставрировать.

Фото: Facebook-страница «Архитектура Одессы»

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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