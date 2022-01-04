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Две сотни человек застряли в Одесском аэропорту на два дня

Две сотни человек застряли в Одесском аэропорту на два дня

Более 200 человек два дня не могли вылететь из международного аэропорта «Одесса» в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты)

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Рейс должен был вылете 2 января, но его без объяснений переносили несколько раз. По словам пассажиров рейса, никто в аэропорту не мог объяснить причину такой длительной задержки вылета.

«Вчера должен был быть рейс в Абу-Даби на 19:15. Прошли регистрацию. Рейс перенесли на 20:30, затем на 21:30. Затем перенесли на 11:15 на сегодня и сегодня снова переносят. Люди второй день в аэропорту, много кто приехал из других городов», – рассказал один из пассажиров.

Многие клиенты лоукостера ночевали в аэропорту. Туристы теряют дни отдыха и деньги: номера в отелях забронированы и оплачены на определенные даты. Среди желающих улететь есть и граждане ОАЭ.

На официальном сайте Wizzair пока нет информации об этой ситуации, хотя там указано, что о задержке компания всегда сообщает заранее.

По неофициальной информации самолет сломался и все это время его ремонтировали.

Как нам удалось выяснить, спустя 16 часов, рейс все таки вылетел. Но пассажирам интересно, кто понесёт наказание за то, что люди потеряли деньги за бронь гостиницы, аренду транспорта и прочее?

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Фото Avianews.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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