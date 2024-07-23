На Одесской железной дороге задержали диверсанта

На Одесской железной дороге задержали диверсанта

Служба безопасности Украины задержала мужчину, который по заданию российских спецслужб поджигал релейные шкафы Укрзализныци и корректировал удары по Одессе.

Об этом сообщили в СБУ.

Задержанным оказался 39-летний местный житель, который входил в агентурный аппарат фсб и в течение длительного времени находился в рф, где проживает его отец.

В поле зрения оккупантов фигурант попал еще до начала полномасштабной войны, когда стал на воинский учет в Краснодаре, чтобы оформить российский паспорт.

Накануне полномасштабной войны мужчина вернулся в Украину, где впоследствии на него дистанционно вышла фсб и привлекла к подрывной деятельности.

В частности мужчина отслеживал локации Сил обороны и наводил по ним ракетно-дроновые атаки рф. Среди приоритетных целей врага были позиции ПВО, которые защищают воздушное пространство города.

Кроме того в задачи агента входило уничтожение релейных шкафов Укрзализныци. Прежде всего речь идет о поджогах семафоров на важных участках железнодорожного сообщения.

После первого поджога одного из таких шкафов СБУ задержала агента «на горячем».

По имеющимся данным, мужчина готовился к совершению новых диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.

Во время обысков в квартире задержанного обнаружены две боевые гранаты Ф-1 и мобильный телефон с доказательствами преступных действий.

Следователи Службы безопасности сообщили мужчине о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 2 ст. 111 (государственная измена);
▪ ч. 2 ст. 113 (диверсия);
▪ ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение боеприпасов).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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