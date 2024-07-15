Агент фсб собирал информацию для новых ракетных ударов по Одессе

Об этом сообщили в СБУ и Одесской областной прокуратуре.

Чтобы выявить геолокации украинских войск, 55-летний житель прибрежного поселка в Одесском районе на собственном авто объезжал город и его окрестности, где скрыто фотографировал нужные ему объекты.

Через анонимный чат в мессенджере полученные сведения он передавал своему российскому куратору. За свою «работу» он получал денежное вознаграждение.

Информатора задержали при выполнении очередного задания врага. У мужчины изъяли телефоны с подтверждениями его разведывательно-подрывной деятельности в пользу россии.

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Сотрудники СБУ выяснили, что в июне этого года мужчина попал «во внимание» фсб из-за публикаций прокремлевских комментариев на российских ТГ-каналах и был завербован.

В случае захвата Одессы вражеский приспешник надеялся возглавить «строительное управление» местной оккупационной администрации рф.

Предателю сообщено о подозрении в госизмене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение.

Злоумышленник находится под стражей.