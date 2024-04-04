Новости Одессы и Одесской области

На полях Одесской области может расцвести «бавовна»

На полях Одесской области может расцвести «бавовна»

В Одесской области планируют выращивать новую сельскохозяйственную культуру – хлопок. Предполагается, что это не только окажет экономический эффект, но и поможет оборонному сектору, поскольку хлопчатобумажная целлюлоза используется для производства пороха.

Об этом сообщает департамент аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА.

В ведомстве отмечают, что на сегодняшний день в Бессарабии сложились идеальные природно-климатические условия для этой культуры.

Сейчас оборонный сектор нуждается в 10 тыс. тонн хлопковой целлюлозы. Чтобы получить этот объем сырья необходимо иметь площадь посевов около 30 тыс. гектаров. При этом площадь посевов может снизиться вдвое, если высадить хлопок на орошаемых землях, хотя эту сельскохозяйственную культуру можно выращивать на землях без полива.

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В ОВА также напомнили, что с начала 2024 года парламентский комитет по аграрной и земельной политике проголосовал и рекомендовал к рассмотрению в парламенте законопроекты, позволяющие зарегистрировать права на сорта хлопчатника, в том числе генетически модифицированные, в течение месяца после подписания закона.

Сейчас регистрация не генетически модифицированного хлопчатника занимает 2-3 года, а регистрация ГМО хлопчатника вообще запрещена.

«Если удастся оперативно внести изменения в законодательство, то посевная кампания начнется в конце апреля-начале мая, и уже в этом году Украина получит первый урожай хлопка», – отмечается в сообщении.

Кроме того, принятие соответствующих законопроектов позволит привлечь инвестиции в завод по производству сырца размером в 30-50 млн долларов. Начальная мощность завода составит 1500 тонн сырца в год с постепенным наращиванием до 6000 тонн.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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