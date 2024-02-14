В Балте простились с двумя Героями, погибшими на фронте

Церемония прощания с Героями состоялась на Центральной площади города Балта, сообщают в Подольской районной госадминистрации.

Поддержать семьи погибших и провести в последний путь воинов пришло много людей: сотрудники Подольской районной военной администрации, руководство и жители громады, работники учреждений, организаций, СМИ, общественные активисты, военные, молодежь.

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«Пусть светлые души Сергея и Александра найдут вечный покой, а мы всегда будем помнить об их самопожертвовании ради каждого из нас, ради Украины…Мы не знаем, сколько еще имен будет записано в книгу скорби украинского народа. Однако мы неустанно молим Господа, чтобы эта война завершилась, прекратились страдания людей, чтобы человечность и милосердие победили», — скорбят жители Балты.