Семья боевого медика из Одесской области получила его посмертную награду

Как сообщили в пресс-службе Раздельнянской городской территориальной громады, почетную награду вручили отцу погибшего Героя Ивану Фокше Раздельнянский городской голова Валерий Шовкалюк и представитель Раздельнянского районного ТЦК и СП.

Михаил Фокша был старшим медиком взвода и служил в десантно-штурмовом батальоне, где отличился своим мужеством и бесстрашием. Он погиб в ожесточенном бою с рашистскими оккупантами в районе Соледара Бахмутского района Донецкой области 9 января 2023 года.

«И хотя Михаил Фокша ушел из этого мира в возрасте всего 35 лет, его дух и чрезвычайный вклад в жизнь Украины останутся в сердцах всех украинцев. Он живой символ мужества, преданности и бесстрашия»,

– отметили в громаде.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как в Балте провели в последний путь двух воинов, отдавших свои жизни за Украину – Сергея Кабалюка и Александра Воротило.

А в Одессе попрощались сразу с двумя Героями, которые вернулись домой на щите: Русланом Месальским и Дмитрием Метельским.