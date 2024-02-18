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Семья боевого медика из Одесской области получила его посмертную награду

Семья боевого медика из Одесской области получила его посмертную награду

В городе Раздельная Одесской области семья погибшего на Донбассе военного медика Михаила Фокши получила орден «За мужество» 3-й степени, которым был награжден посмертно защитник, согласно Указу президента, за его неутомимую борьбу и самоотверженность в защите Украины.

Как сообщили в пресс-службе Раздельнянской городской территориальной громады, почетную награду вручили отцу погибшего Героя Ивану Фокше Раздельнянский городской голова Валерий Шовкалюк и представитель Раздельнянского районного ТЦК и СП.

Награду погибшего Героя вручили его отцу

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Михаил Фокша был старшим медиком взвода и служил в десантно-штурмовом батальоне, где отличился своим мужеством и бесстрашием. Он погиб в ожесточенном бою с рашистскими оккупантами в районе Соледара Бахмутского района Донецкой области 9 января 2023 года.

«И хотя Михаил Фокша ушел из этого мира в возрасте всего 35 лет, его дух и чрезвычайный вклад в жизнь Украины останутся в сердцах всех украинцев. Он живой символ мужества, преданности и бесстрашия»,

– отметили в громаде.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как в Балте провели в последний путь двух воинов, отдавших свои жизни за Украину – Сергея Кабалюка и Александра Воротило.

А в Одессе попрощались сразу с двумя Героями, которые вернулись домой на щите: Русланом Месальским и Дмитрием Метельским.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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