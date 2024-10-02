В Одесской области из-за налета «шахедов» закрыли пункт пропуска: есть пострадавшие

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что целью россиян была припортовая и пограничная инфраструктура.

Ранения получили двое мужчин — водители грузовиков, один из них — гражданин Турции. Сейчас пострадавшие в состоянии средней степени тяжести в больнице. Им оказывают всю необходимую помощь.

В результате атаки вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. От ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 17 пожарных.

Из-за обстрела в пункте пропуска «Орловка» временно приостановлены пропускные операции, сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Сейчас в пункте пропуска осуществляются мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки врага.

Пропускные операции обещают восстановить к 11:00, об этом сообщат дополнительно.

Напомним, утром 27 сентября 2024 года Измаил был атакован двумя десяками «шахедов» накануне Дня города. В результате падения дронов разрушены жилые дома, погибли люди. Вчера в больнице от ранений скончалась молодая девушкам — четвертая жертва атаки.