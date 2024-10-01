Умерла молодая девушка, пострадавшая во время атаки на Измаил

Об этом сегодня, 1 октября, сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

«К сожалению, увеличилось количество жертв российской атаки по Измаилу 27 сентября. Сегодня в больнице умерла 24-летняя девушка. Наши медики делали все возможное, однако ранения были слишком тяжелыми», — говорится в сообщении.

Это четвертая жертва утренней атаки на Измаил 27 сентября.

Напомним, Измаил был атакован двумя десяками «шахедов» накануне Дня города. В результате падения дронов разрушены жилые дома, погибли люди.

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