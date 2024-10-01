Новости Одессы и Одесской области

Умерла молодая девушка, пострадавшая во время атаки на Измаил

Умерла молодая девушка, пострадавшая во время атаки на Измаил

В больнице умерла 24-летняя девушка, которая получила ранения во время атаки рашистов по Измаилу 27 сентября 2024 года.

Об этом сегодня, 1 октября, сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

«К сожалению, увеличилось количество жертв российской атаки по Измаилу 27 сентября. Сегодня в больнице умерла 24-летняя девушка. Наши медики делали все возможное, однако ранения были слишком тяжелыми», — говорится в сообщении.

Это четвертая жертва утренней атаки на Измаил 27 сентября.

Напомним, Измаил был атакован двумя десяками «шахедов» накануне Дня города. В результате падения дронов разрушены жилые дома, погибли люди.

Читайте также: Трагическое 434-летие Измаила: празднование отменено из-за войны

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua