В Одеській області через наліт «шахедів» закрили пункт пропуску: є постраждалі

На світанку 2 жовтня ворог укотре завдав удару дронами по півдню Одеської області. Унаслідок обстрілу в Ізмаїльському районі виникла пожежа, горіли вантажівки, постраждали двоє людей.
Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що метою росіян була припортова та прикордонна інфраструктура.
Поранення отримали двоє чоловіків – водії вантажівок, один із них – громадянин Туреччини. Наразі постраждалі у стані середнього ступеня тяжкості в лікарні. Їм надають усю необхідну допомогу.
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Унаслідок атаки спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Від ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 17 пожежників.
Через обстріл у пункті пропуску «Орлівка» тимчасово призупинено пропускні операції, повідомляє Державна митна служба України.
Наразі в пункті пропуску здійснюються заходи щодо стабілізації функціонування після нічної атаки ворога.
Пропускні операції обіцяють відновити до 11:00, про це повідомлять додатково.
Нагадаємо, вранці 27 вересня 2024 року Ізмаїл був атакований двома десятками «шахедів» напередодні Дня міста. Унаслідок падіння дронів зруйновано житлові будинки, загинули люди. Учора в лікарні від поранень померла молода дівчина – четверта жертва атаки.