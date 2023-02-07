В Одесской Опере прихорашивают свою гордость – что за церемония? (фоторепортаж)

Каждый год легендарную люстру Одесского национального академического театра оперы и балета спускают с потолка для проведения профилактических работ. Не стал исключением и этот год, сообщает пресс-служба театра.

«Люстровая» церемония, как назвали в Одесской Опере данное мероприятие, стартовала 6 февраля и продлится до 8 февраля.

«Ее величество госпожа Люстра Одесской Оперы наводит красоту»,

– так прокомментировали в театре опубликованные фото процесса.

В пресс-службе также рассказали, что это довольно сложная техническая процедура, состоящая из многих процессов. Сначала люстру весом в две с половиной тонны спускают, а по окончании работ снова поднимают наверх.

В течение трех дней специалисты меняют лампочки, чистят бронзу, моют хрусталь и плафоны.

Работы производятся с помощью так называемой телескопической стрелы. Эту технологию используют в театре уже полвека.

Технические параметры люстры Одесской оперы: высота – 9 метров, диаметр – 4 метра, вес –2,5 тонны. На ней 189 лампочек и около 800 декоративных элементов из горного чешского хрусталя.

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Фото с Facebook-страницы Одесской Оперы