Искусство Победы: в Одесском оперном обновили экспозицию музея

1 октября исполнилось 135 лет нынешнему зданию театра Оперы и балета. Но в театре празднуют не только эту дату, а и десятую годовщину создания музея театра.

The Art of Victory! – Искусство победы! Так называется новая экспозиция музея, открытая именно в честь скромного юбилея. Это первый этап большого обновления музея. Центральная композиция выстроена вокруг фотографии, которая облетела весь мир: фасад театра заваленный мешками с песком.

Мы начали работу с конца марта. Делали записи представлений и транслировали их в социальных сетях, вспоминает генеральная директор-художественная руководительница театра Надежда Бабич. – Но нам этого было мало. Мы должны идти дальше, чтобы показать, что театр живет, что мы не умолкли, музы не молчат, нужно идти вперед и делать все, что в наших силах, чтобы приближать Победу! В марте, мы первыми среди оперных театров Украины, провели акцию “Чистое небо”. Мы просили все страны мира оказать нам помощь и потребовать закрыть небо для вражеской авиации. Этот ролик облетел земной шар.

Автором идеи новой экспозиции была Лилия Нейчева, заведующая литературной частью. Именно она занималась сбором аретактов: документов, афиш, медиаматериалов.

Очень многие наши артисты и другие работники ушли на фронт. Я очень хотела показать их вклад в нашу Победу. Именно поэтому у нас в экспозиции представлены шевроны тех батальонов, где они служат, тестовые образцы бронежилетов и плит изготовлены их руками, пули и осколки снарядов.

Многие материалы посвящены первой премьере военного времени – опере «Катерина». Кроме того, обновили “костюмный ряд”, всегда привлекающий наибольшее внимание посетителей. Раньше, здесь было много экспонатов, которые принадлежали театральному училищу. Но сам театр владеет огромным гардеробом, в котором хранится около 40 тысяч костюмов. Так, нашли балетную пачку, изготовленную в 1983 году, современные костюмы к операм «Дидона и Эней» 2016 года, Дон Жуан, Трубадур и другие. Эта часть также будет еще обновляться.

Попасть в музей и лично увидеть все эти артефакты можно во время экскурсии в театр. О времени и дате экскурсий можно узнать на сайте театра.

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