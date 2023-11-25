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В Одесской области «живым коридором» проведут в последний путь погибшего героя

В Одесской области «живым коридором» проведут в последний путь погибшего героя

Сегодня, 25 ноября, в селе Новоселовка Подольского района проведут в последний путь Виталия Сырбу – героя, отдавшего свою жизнь, защищая Украину от российских оккупантов.

О гибели и похоронах Виталия сообщила Светлана Голоднюк, учительница местной школы и волонтер.

Светлана Голоднюк рассказывает, что Виталий был чутким и светлым человеком. Он всегда был опорой своей матери и братьям.

Овдовела его жена, они даже не успели насладиться своей супружеской жизнью, —

делится наболевшим Светлана.

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Действительно, Виталий с супругой Дарьей заключили брак в мае 2022 года.

Похороны Виталия Сырбу состоятся 25 ноября в 13:00.

Чтобы провести в последний путь Виталия Сырбу и отдать ему честь и уважение, местная волонтер обращается к жителям села Новоселовка с просьбой создать «живой коридор» для встречи погибшего героя.

На щите, но в памяти навсегда!!!

Ранее «Одесская жизнь» писала о Светлане Голоднюк. Учительница физики и математики Светлана Голоднюк из села Новоселовка Одесской области вместе с коллегами начала войны помогать нашей армии: женщины готовят обеды длительного хранения и передают их нашим защитникам на фронт. Их волонтерскую бригаду называют «Господарочки».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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