На Одещині “живим коридором” проведуть в останню путь загиблого героя

Про загибель та похорони Віталія повідомила Світлана Голоднюк, вчителька місцевої школи та волонтерка.

Світлана Голоднюк розповідає, що Віталій був чуйною та світлою людиною. Він завжди був опорою для своєї матері та братів.

Овдовіла його дружина, вони навіть не встигли насолодитись своїм подружнім життям, –

ділиться наболілим Світлана.

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Дійсно, Віталій з дружиною Дарією уклали шлюб в травні 2022 року.

Поховання Віталія Сирбу відбудеться 25 листопада о 13:00.

Аби провести в останню путь Віталію Сирбу та віддати йому честь та пошану, місцева волонтерка звертається до мешканців села Новоселівка з проханням створити “живий коридор” для зустрічі загиблого героя.

На щиті, але в пам’яті назавжди!!!

Раніше “Одеське життя” писало про Світлану Голоднюк. Вчителька фізики та математики Світлана Голоднюк із села Новоселівка Одеської області разом із колегами з початку війни почала допомагати нашій армії: жінки готують обіди тривалого зберігання та передають їх нашим захисникам на фронт. Їхню волонтерську бригаду називають “Господарочками”.