В Одесской области проведут в последний путь погибшего бойца «Азова»

Жители Белгорода-Днестровского завтра, 23 ноября, попрощаются с погибшим на фронте защитником Украины Романом Леонидовичем Драгушем.
Об этом сообщают на странице Белгород-Днестровского горсовета.
В сообщении говорится, что младший сержант 12-й бригады «Азов» НГУ погиб 13 ноября 2023 года. Он отдал свою жизнь во время проведения наступательных действий возле населенного пункта Диброва Северодонецкого района Луганской области.
Роману навсегда останется 39 лет.
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У погибшего героя остались жена и двое детей
Белгород-Днестровский городской совет выражает искренние соболезнования семье, близким и собратьям погибшего.
Также жителям города и общины сообщают, что завтра 23 ноября в 10:00 состоится прощание с погибшим защитником Украины по адресу: г. Белгород-Днестровский, ул. Михайловская, 56