В Одесской области проведут в последний путь погибшего бойца «Азова»

«Укрзализныця» запускает новый маршрут из Одессы «Укрзализныця» представила новый график движения поездов на 2024 год. Он предусматривает запуск прямого маршрута из Одессы в Запорожье, а также улучшение графика движение поезда до западной границы в Перемышль. ПОДРОБНЕЕ

День Достоинства и Свободы: что думают одесситы о Майдане и Оранжевой революции 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Этот праздник был установлен в честь двух судьбоносных событий: Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013-го. 21 ноября чествуют людей, которые отстаивали демократические ценности, свободу выбора и право украинцев на национальные интересы. Почему эти революции действительно важны для нашей страны и что было бы, если б они не произошли? Об этом мы поговорили с историком, философом, участницей тех событий и юной студенткой. ПОДРОБНЕЕ

Понедельник ноября после штормовых выходных: ветки, листья, цветы (фоторепортаж) Ноябрь в этом году показывает капризный характер: практически сразу напомнил, что он осень. Ну а суббота и воскресенье 18 и 19 ноября вообще показались почти зимними да еще и штормовыми. ПОДРОБНЕЕ