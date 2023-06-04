Одесская область: «Господарочки» из Новоселки кормят воинов обедами и просят о поддержке (видео)

Учитель физики и математики Светлана Голоднюк из села Новоселовка Одесской области вместе с коллегами-единомышленницами с начала войны начала помогать нашей армии: женщины готовят обеды длительного хранения и передают их нашим защитникам на фронт.

Светлана рассказывает, что даже свое название их волонтерская бригада получила в честь банок с кашей и домашней тушенкой, которые закрывали крышками именно с таким названием.

Но через семь месяцев волонтерства их главный ресурс – стеклянные банки – закончился, и тогда было решено перейти на реторт-пакеты. И процесс снова запустился: каждые выходные женщины собираются в школе, где работают, или у кого-то дома и готовят для наших бойцов каши с мясом.

Сейчас за плечами «Господарочек» – более 27 тысяч готовых обедов длительного хранения для защитников. Однако собирать средства на закупку мяса и круп становится все сложнее и, как рассказала на днях Светлана на своей странице в Facebook, впервые почти за полтора года работы на приближение нашей Победы их дело может остановиться.

«У нас закончились средства, и мы не можем закупить мясо, и сейчас как никогда на него большой спрос, мне придется отказывать, а я уже не могу подобрать слова… Сейчас сборы у всех волонтеров почти стали или очень медленные. В первую очередь, это сборы на сохранение здоровья и жизни, это самое главное и ценное», – пишет волонтер.

Она просит всех, у кого есть такая возможность, поддержать это доброе дело деньгами либо репостами в соцсетях, и это, по ее словам, будет большой вклад в нашу Победу.

Светлана отмечает, что даже небольшие взносы очень важны: «На 100 пакетов – 15 кг мяса. А заказы большие, и все в горячие точки».

Для тех, кто хочет поддержать «Господарочек», карта помощи: 5355280213195413, Голоднюк Светлана Леонидовна.

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Фото: скриншот с видео, видео 1+1