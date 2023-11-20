Двое военных из Одесщины вернулись домой на щите

Об этом сообщают на facebook-страницах громад.

Как сообщают на странице Маразлиевской громады Белгород-Днестровского района, на щите возвращается домой житель села Широкого, младший сержант Александр Кириллович Радченко (на фото — слева), 10.05.1990 года рождения.

Александр погиб почти год назад — 03 января 2023 во время наступательных действий возле г. Соледар.

В громаде выражают искренние соболезнования родным и близким Александра.

Прощание с Героем состоится завтра, 21 ноября, в 10.00.

К жителям громады обращаются с просьбой достойно почтить память героя и с честью провести его в последний путь.

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На странице Любашевской громады выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего героя — Вячеслава Витальевича Яроцкого (на фото — справа), 13.10.1994 г.р.

Вячеслав погиб 14 ноября 2023 вблизи населенного пункта Клещеева Бахмутского района Донецкой области во время выполнения боевого задания по обороне Украины от российского агрессора.

О дате и времени похорон Героя будет сообщено дополнительно.

В это тяжелое для всех нас время мы разделяем боль потери и склоняем головы в глубокой скорби. Это невосполнимая потеря для родных, друзей, нашей громады и всей Украины. Война уносит лучших, —

написали на странице громады.