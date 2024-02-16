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В Одесской области запретили ловить некоторые виды рыб: как долго продлится перерыв для рыбаков

В Одесской области запретили ловить некоторые виды рыб: как долго продлится перерыв для рыбаков

Запрет на вылов глоссы и щуки начал действовать 15 февраля и связан с началом массового нереста этих видов рыб.

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

С 15 февраля запрещен вылов глоссы

Запрет устанавили с целью сохранения численности этого вида рыб во время нереста. Касается он как промышленного, так и любительского лова. Продлится запрет до 30 апреля включительно.

В Одесском рыбоохранном патруле напомнили, что вылов глоссы в период запрета является нарушением рыбоохранного законодательства по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

За каждый незаконно выловленный экземпляр предусмотрена компенсация 1 700 грн.

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С 15 февраля запрещен вылов щуки

Щука — желанный улов для многих рыбаков-любителей. Но для успешного восстановления популяций этого ценного вида пресноводных хищников с 15 февраля до 31 марта действует запрет на вылов щуки на период нереста.

Щука — одна из немногих рыб наших водоемов, нерестовая активность которой начинается при температуре воды 3-5°C, что ниже по сравнению с нерестовыми температурами большинства других видов.

С целью защиты производителей в преднерестовый и нерестовый периоды, срок нерестового запрета на вылов щуки должен распространяться не только на период отложения икры, но и на время преднерестовой активности.

За незаконную добычу щуки предусмотрено наказание от административной до уголовной ответственности, а также возмещение нанесенного рыбному хозяйству ущерба. Компенсация за один незаконно выловленный экземпляр щуки составляет 3 468 грн.

Напомним, в прошлом году в водоемы Одесской области было вселено рекордное количество молодой рыбы — более 8,2 млн. экземпляров общим весом 189 тонн.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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