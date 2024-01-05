Новости Одессы и Одесской области

В водоемы Одесской области выпустили рекордное количество молодых рыб

В водоемы Одесской области выпустили рекордное количество молодых рыб

В прошлом году в водоемы Одесской области было вселено рекордное количество молодой рыбы — более 8,2 млн. экземпляров общим весом 189 тонн.

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

В течение октября – декабря 2023 года в водоемы Одесской области вселили более 6,2 млн. экземпляров толстолоба, 1,8 млн экземпляров карпа и 179 тысяч — белого амура.

Молодняк выпустили в воды:

  • озера Ялпуг – Кугурлуй (60,190 тонн),
  • озера Катлабух (49,4 тонн),
  • Хаджибейского лимана (35,6 тонн),
  • озера Сасык (25 тонн),
  • Кучурганского водохранилища (12,2 тонн),
  • Заплажского (Бобрицкого) водохранилища (5,850 тонн),
  • Барабойского водохранилища (1,187 тонн).

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«Вселение водных биоресурсов играет немаловажную роль в сохранении рыбных популяций области. Следует заметить, что за последние 3 года это самые большие объемы вселения водных биоресурсов в водоемы Одесской области», — отметил начальник Управления Госрыбагентства в Одесской области Сергей Цыганок.

 

Отметим, что в 2021 году было вселено 7,4 млн. экземпляров, а в 2022 – 3,8 млн. экземпляров.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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