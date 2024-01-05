В водоемы Одесской области выпустили рекордное количество молодых рыб

В прошлом году в водоемы Одесской области было вселено рекордное количество молодой рыбы — более 8,2 млн. экземпляров общим весом 189 тонн.
Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.
В течение октября – декабря 2023 года в водоемы Одесской области вселили более 6,2 млн. экземпляров толстолоба, 1,8 млн экземпляров карпа и 179 тысяч — белого амура.
Молодняк выпустили в воды:
- озера Ялпуг – Кугурлуй (60,190 тонн),
- озера Катлабух (49,4 тонн),
- Хаджибейского лимана (35,6 тонн),
- озера Сасык (25 тонн),
- Кучурганского водохранилища (12,2 тонн),
- Заплажского (Бобрицкого) водохранилища (5,850 тонн),
- Барабойского водохранилища (1,187 тонн).
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«Вселение водных биоресурсов играет немаловажную роль в сохранении рыбных популяций области. Следует заметить, что за последние 3 года это самые большие объемы вселения водных биоресурсов в водоемы Одесской области», — отметил начальник Управления Госрыбагентства в Одесской области Сергей Цыганок.
Отметим, что в 2021 году было вселено 7,4 млн. экземпляров, а в 2022 – 3,8 млн. экземпляров.