В водоемы Одесской области выпустили рекордное количество молодых рыб

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

В течение октября – декабря 2023 года в водоемы Одесской области вселили более 6,2 млн. экземпляров толстолоба, 1,8 млн экземпляров карпа и 179 тысяч — белого амура.

Молодняк выпустили в воды:

озера Ялпуг – Кугурлуй (60,190 тонн),

озера Катлабух (49,4 тонн),

Хаджибейского лимана (35,6 тонн),

озера Сасык (25 тонн),

Кучурганского водохранилища (12,2 тонн),

Заплажского (Бобрицкого) водохранилища (5,850 тонн),

Барабойского водохранилища (1,187 тонн).

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«Вселение водных биоресурсов играет немаловажную роль в сохранении рыбных популяций области. Следует заметить, что за последние 3 года это самые большие объемы вселения водных биоресурсов в водоемы Одесской области», — отметил начальник Управления Госрыбагентства в Одесской области Сергей Цыганок.

Отметим, что в 2021 году было вселено 7,4 млн. экземпляров, а в 2022 – 3,8 млн. экземпляров.