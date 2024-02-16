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В Одеській області заборонили ловити деякі види риб: як довго триватиме перерва для рибалок

В Одеській області заборонили ловити деякі види риб: як довго триватиме перерва для рибалок

Заборона на вилов глосі та щуки почала діяти 15 лютого і пов’язана з початком масового нересту цих видів риб.

Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

З 15 лютого заборонено вилов глосі

Заборону встановили з метою збереження чисельності цього виду риб під час нересту. Стосується вона як промислового, так і любительського лову. Триватиме заборона до 30 квітня включно.

В Одеському рибоохоронному патрулі нагадали, що вилов глосі в період заборони є порушенням рибоохоронного законодавства за ч. 4 ст. 85 КУпАП.

За кожен незаконно виловлений екземпляр передбачена компенсація 1 700 грн.

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З 15 лютого заборонено вилов щуки

Щука – бажаний улов для багатьох рибалок-любителів. Але для успішного відновлення популяцій цього цінного виду прісноводних хижаків з 15 лютого до 31 березня діє заборона на вилов щуки на період нересту.

Щука – одна з небагатьох риб наших водойм, нерестова активність якої розпочинається за температури води 3-5°C, що є нижчою порівняно з нерестовими температурами більшості інших видів.

З метою захисту плідників у переднерестовий та нерестовий періоди, термін нерестової заборони на вилов щуки має поширюватися не тільки на період відкладення ікри, а й на час переднерестової активності.

За незаконне добування щуки передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр щуки становить 3 468 грн.

Нагадаємо, торік у водойми Одеської області було вселено рекордну кількість молодої риби – понад 8,2 млн екземплярів загальною вагою 189 тонн.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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