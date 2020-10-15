Рыбалка в Одессе: ловим ставриду, камбалу и глось

Неподалеку от пляжа Золотой берег на одном из пирсов мы встретили рыбака Андрея. С помощью велосипеда и снастей он забаррикадировал свое «рабочее» место. Несмотря на увлеченность процессом, рыбак согласился рассказать нам, кого жаждет выудить.

За день Андрею попалось несколько особей ставриды, особо мелких отпускал.

Черноморская ставрида – рыба небольшого размера, но, по словам нашего героя, чертовски вкусная.

Раньше ее ловили на самодур, сейчас же зачастую используют поплавочную снасть. Ловят на один крючок и не со дна. Глубину ставят около метра, поводок из тонкой лески 30-40 см.

Ставридка, конечно, хорошо, однако главной целью большинства рыбаков являются камбала и глось. Вообще, глось – жаргон одесских рыболовов. По-научному она называется глосса. Но сути, в общем, это не меняет. Камбала отличается от глоссы более округлым телом и костяными шипами с верхней стороны туловища. Обе рыбы являются так называемыми «хамелеонами», способными менять окрас верхней стороны в зависимости от цвета дна, на котором они лежат.

Подходят «плоские» к нашим берегам в начале сентября. Небольшие волны и прохладная температура – идеальные для них условия. Со слов Андрея, лучшая наживка для этих рыб – морской червь и ферина. Иногда попадаются и на рачка либо мидию. Наш рыбак говорит, что за неделю смог выудить лишь несколько особей, но тут же заверил, что до конца сезона словит еще дюжину.

Продолжение следует…

Напомним, ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как поймать бычка, саргана и кефаль.

Фото: автора

Фото рыб иллюстрационные