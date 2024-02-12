В Одесской области задержали браконьеров с электроудочкой: что им грозит

11 февраля браконьеры на деревянной лодке с помощью электроудочки наловили 117 щук и карасей общим весом 40 кг, сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

Убытки, которые нарушители нанесли рыбным запасам Украины — 364 тыс. 599 гривен.

На нарушителей составлены протоколы по ст. 85 ч 4 КУоАП. Лодка, орудия лова и рыба изъяты полицией.

По факту браконьерства начато уголовное производство.

Всего за январь 2024 года инспекторы Одесского рыбоохранного патруля зафиксировали 65 нарушений. 54 дела были переданы в суд для привлечения нарушителей к административной ответственности.

В течение месяца изъято 560,7 кг водных биоресурсов, более 148 кг из которых за незаконное приобретение или сбыт.

«Также было обнаружено 92 ед. запрещенных орудий лова (суммарная длина которых почти 2,4 км). 34 орудия лова по актам выявления и изъятия имущества, владелец которого не установлен общей длиной 840 м. Задержаны три транспортных средства». — сообщили в рыбоохранном патруле.

Общие убытки, причиненные рыбному хозяйству в январе 2024, составляют 1 миллион 986 тысяч грн.