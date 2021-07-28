Тарифы: сколько будет стоить газ в отопительный сезон?

Несмотря на то что летом газ должен традиционно дешеветь, в этом году этого не происходит. Сейчас в Европе голубое топливо стоит столько же, сколько и зимой.

Эксперты говорят, что такие высокие цены на газ в Европе могут привести к росту цен в Украине в предстоящем отопительном сезоне.

В нынешнем году цена на газ в Европе побила 13-летний рекорд. Если бы украинцы не были заранее защищены годовыми тарифами на газ, то в отопительный сезон большинство граждан просто не справилось бы с платежками из-за того, что цены на газ оказались бы неподъемными.

— Такой цены не было с 2008 года, а это означает, что украинские домохозяйства были бы вынуждены платить по 13 – 15 гривен за кубометр газа. Но этого не происходит, как мы видим, — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Что будет дальше?

Пока не ясно, каким образом поставщики газа будут выходить из сложившейся ситуации, если европейский газ так и не подешевеет. Откуда будут компенсировать потери поставщиков, возникшие из-за разницы в европейском тарифе и том фиксированном годовом тарифе на газ, по которому они сейчас отпускают и еще до конца апреля 2022 года будут отпускать газ украинцам.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Коваль подчеркивает, что даже тот газ, который продается на условиях поставки, через полгода и даже в первом квартале следующего года имеет такую же высокую цену. В то же время он заверил, что на тарифе для украинских домохозяйств эта ситуация никак не отразится.

— Украинские бытовые потребители получат газ по восемь гривен за кубометр и даже немножко дешевле. Промышленность будет платить больше, потому что она не имеет возможности покупать газ у «Наф­тогаза», — сказал эксперт.

Это относится к тем потребителям, кто имеет годовой контракт с поставщиком. Фиксированная цена для населения — 7,96, если поставщик «Нафтогаз», и 7,99, если поставщик — газсбыт.

Ранее мы рассказывали о том, как экономить на годовом тарифе на газ.