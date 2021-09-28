Власти отчитались о готовности Одессы к отопительному сезону

Все котельные и теплопроводы Одессы готовы к отопительному сезону 2021-22 годов.

Об это сообщила директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских на вчерашнем аппаратном совещании в Одесском городском совете.

К отопительному сезону 2021-2022 в Одессе уже готовы все 144 городских котельных.

Также с помощью гидравлических испытаний проверили теплопроводы. В результате были обнаружены 731 повреждение труб. 586 их них, или 80%, уже устранили. Оставшиеся повреждения ликвидируют до 15 октября.

Также коммунальщики сообщили о замене 3 420 погонных метров труб, что на тысячу погонных метров больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что на сессии Одесского городского совета депутаты приняли решение о выделении КП «Теплоснабжение Одессы» 240 млн грн. Эти деньги были необходимы для того, чтобы начать отопительный сезон в городе без задержек.

Читайте также: В Одессе хотят отапливать дома за счет тепла моря