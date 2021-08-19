В Одессе может подорожать отопление – когда и на сколько?

Тарифы: что будет с ценами на электроэнергию и тепло? Долги потребителей за коммуналку растут с каждым днем, так как доходы просто не поспевают за тарифами. Озабочено такой ситуацией и правительство. Достаточно только вспомнить акции протеста против повышения цен на коммунальные услуги в январе – феврале этого года. Что будет дальше? ПОДРОБНЕЕ

Одесскую ТЭЦ передали «Нафтогазу»: что будет с ценами на тепло? Кабинет министров передал в собственность национальной компании «Нафтогаз Украины» шесть теплоэлектроцентралей, в том числе и Одесскую, снабжающую теплом центр города. Одесские тепловики уже назвали правительственное решение «бездумным и просто опасным». ПОДРОБНЕЕ