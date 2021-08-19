В Одессе может подорожать отопление – когда и на сколько?

Уже этой осенью в Одессе может повыситься стоимость отопления. Об этом стало известно в ходе заседания городской комиссии по ЖКХ.
Как заявила глава департамента городского хозяйства Натальи Мостовских, новая стоимость гигакалории (Гкал) на этот отопительный сезон составит 2150 грн (сейчас население платит 1814 грн/Гкал).
В настоящее время новый тариф обсуждается. Решение о повышении тарифа на тепло должен принять исполком Одесского городского совета, после чего этот вопрос вынесут на сессию горсовета, которая назначена на 15 сентября.
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