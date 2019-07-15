Туристический инфоцентр на колесах: где в Одессе и чем занимается?

Возле Оперного театра расположился мобильный инфоцентр для туристов. Корреспондент «Одесской жизни» поинтересовалась, как и по каким вопросам туда можно обратиться.

Туристический информационный центр представляет собой микроавтобус, в котором можно получить информацию о достопримечательностях и инфраструктуре Одессы, а также о культурных и развлекательных заведениях, мероприятиях и фестивалях. Кроме того, есть возможность приобрести билеты в театр и заказать экскурсии на любой вкус.

По словам менеджера инфоцентра Ксении Мухиной, за месяц работы центра на колесах гости города обращались с самыми неожиданными просьбами.

«На днях ко мне обратился турист, который искал ветклинику. Он нашел раненого голубя и хотел ему помочь, даже заплатил денег за его обследование», – рассказала Ксения Мухина.

Однако по статистике менеджера, все же самыми распространенными вопросами туристов остаются достопримечательности города или проход к морю.

По ее словам, микроавтобус планируют оснастить терминалом Ukrticket, сувенирами, а также аптечкой для оказания первой медпомощи.

Туристический мобильный инфоцентр работает каждый день с 9.00 до 18.00.

Возможно, в этом сезоне микроавтобус будет менять место локации – создатели проекта подумают над этим. А в следующем году в планах разместить такие точки в виде микромобилей во всех туристических локациях города.

Туристический центр на колесах – это совместный проект городских властей с частными предпринимателями.

Напомним, «Одесская жизнь» недавно писала, что в Одессе открылся новый стационарный туристический центр на улице Гоголя.