Туристический центр открыт на улице Гоголя

Новый информационный центр для туристов открыт в Одессе.

Адрес нового центра: улица Гоголя, 14. На 150 квадратных метрах тут разместился информационный центр, кафетерий, где можно выпить кофе и попробовать традиционные одесские сладости, сувенирный магазин и конференц-зал.

Каждый турист может получить любую консультацию, карту города, бесплатный вай фай, зарядку для телефона и, что тоже немаловажно, туалет.

Более того, даже когда центр ещё не был готов, туда уже стали заглядывать туристы в поисках помощи. Кроме того, как рассказала директор ассоциации «Туризм Одессы», центр хотят превратить в коворкинг для экскурсоводов.

В планах – проведение мероприятий, на которые будет интересно прийти и туристам и одесситам- встречи с интересными людьми, лекции. «Наша основная цель – сделать центр местом встречи одесситов и гостей города. Ведь Одесса – это люди, а значит, полюбить этот город можно только узнав его людей», – говорят в Ассоциации.

Добавим, то такие центры существуют во всех городах мира, считающихся туристическими. И Одесса, безусловно, в их числе.