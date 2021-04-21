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В Бессарабии построят первый туристический информационный центр: особенности проекта

В Бессарабии построят первый туристический информационный центр: особенности проекта

В Сарате Одесской области планируют построить туристско-информационный центр.

Он должен стать своеобразным подарком к 200-летию Сараты и будет первым в Бессарабии.

С проектом строительства центра ознакомили главу Одесской облгосадминистрации Сергея Гриневецкого, а также проект подавали на рассмотрение Министерства развития общин и территорий Украины, сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

Проект стал победителем конкурса и на его реализацию предусмотрено финансирование в размере 18,5 млн грн из государственного бюджета. Полтора миллиона гривен пойдут на обустройство центра в Староселье Петропавловской общины. Ведь неподалеку от этого населенного пункта находится центр этнографического, сельского зеленого туризма и семейного отдыха «Фрумушика-Нова».

А для строительства регионального туристско-информационного центр в Сарате предусмотрены 17 млн ​​грн.

Центр планируют разместить на двух гектарах. В его состав войдут сервисная служба, которая будет оказывать проезжающим туристам информацию о туристических продуктах, достопримечательностях, исторических ценностях, мероприятиях, экскурсионных маршрутах, транспорте, шопинге, развлечениях и других изюминках, которые есть в Бессарабии.

В центре будут места продажи продукции крафтовых производителей вина, сыров, мясомолочной продукции Бессарабии. Кроме того, будет предусмотрен отдел для реализации сувенирных товаров. Для туристов будет работать кафе.

На втором этаже центра, в помещении площадью 107 квадратных метров, разместят конференц-зал. Также предусмотрено возведение амфитеатра на 300 мест, где можно будет проводить не только туристические конференции разного уровня, но и фольклорные фестивали.

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