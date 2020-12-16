Райцентры Одесской области: Сарата – поселок с немецким прошлым (видео)

Сарата была основана в 1822 году на месте татарского поселения Гура-Курудер. Один из немецких колонистов пастор Игнаций Линдл перебрался в эти места, а следом за ним приехала и его паства. В апреле, как известно из исторических источников, в будущую Сарату прибыло 50 подвод с переселенцами. Первыми жителями Сараты стали 60 семей из Вюртемберга и Баварии. От правительства они получили многочисленные льготы, деньги на обзаведение хозяйством и освобождение от налогов. Колонию немцы устроили согласно христианским канонам.

В 1823 году в Сарате была построена первая школа, а через 20 лет колонист Вернер на свои деньги возвел первое на территории Бессарабии педагогическое училище. В нем готовили учителей для сельских церковно-приходских школ немецких колоний, а также писарей и землемеров. Примерно в это же время в Сарате появилась церковь Евангельских христиан.

К середине XIX века Сарата превратилась в небольшой городок, в котором работали несколько предприятий, магазинов, почтовая станция и училище. А еще через три десятка лет в Сарате начал работать механический завод, который был одним из семи крупнейших предприятий Бессарабской губернии.

Больше подробностей – в новом видео «Одесской жизни»:

Сарата Сарата – поселок с немецким прошлым Опубликовано Одесская жизнь Вторник, 15 декабря 2020 г.

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