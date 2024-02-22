В Одесской области в смертельные ловушки охотника угодили дикие животные и птицы

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Нарушение выявлено 17 февраля государственным инспектором по охране окружающей природной среды возле села Новая Некрасовка Измаильского района.

В результате незаконной добычи животных запрещенными орудиями лова — капканами погибли три ондатры, одна утка (тля) и лысуха.

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Сообщается, что убытки, причиненные из-за незаконной добычи, составляют восемь тысяч гривен.

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 85 КУоАП. Материалы дела переданы в Измаильский районный суд Одесской области.

Капканы — это одна из самых жестоких охотничьих снастей, приносящая животным ужасные страдания. Волк, бобр, лисица, шакал, куница, собака, кошка , попав в капкан, испытывают сутками, до прихода охотника, ужасную боль, или оторвав себе лапу, уходят из капкана на трех лапах, истекая кровью. Животные от капканов получают следующие повреждения: перелом, вывих, разрыв сухожилия, поврежение надкосницы, наружное или внутреннее кровотечение, повреждение скелетной мышцы, ишемия конечности и т.д.

Напомним, в течение февраля разрешен отстрел шакалов и волков в пределах охотничьих угодий Одесской области.

Ранее сообщалось, что одесситы стали все чаще встречать диких лисиц в черте города и о том, какую опасность могут представлять эти животные.