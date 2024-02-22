Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области в смертельные ловушки охотника угодили дикие животные и птицы

В Одесской области в смертельные ловушки охотника угодили дикие животные и птицы

Житель Измаильского района запрещенными капканами вылавливал ондатр, уток и лысух, чем нанес ущерб экологии на тысячи гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Нарушение выявлено 17 февраля государственным инспектором по охране окружающей природной среды возле села Новая Некрасовка Измаильского района.

В результате незаконной добычи животных запрещенными орудиями лова — капканами погибли три ондатры, одна утка (тля) и лысуха.

Читайте также: В Одесской области запретили ловить некоторые виды рыб: как долго продлится перерыв для рыбаков

Сообщается, что убытки, причиненные из-за незаконной добычи, составляют восемь тысяч гривен.

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 85 КУоАП. Материалы дела переданы в Измаильский районный суд Одесской области.

Капканы — это одна из самых жестоких охотничьих снастей, приносящая животным ужасные страдания. Волк, бобр, лисица, шакал, куница, собака, кошка , попав в капкан, испытывают сутками, до прихода охотника, ужасную боль, или оторвав себе лапу, уходят из капкана на трех лапах, истекая кровью. Животные от капканов получают следующие повреждения: перелом, вывих, разрыв сухожилия, поврежение надкосницы, наружное или внутреннее кровотечение, повреждение скелетной мышцы, ишемия конечности и т.д.

Напомним, в течение февраля разрешен отстрел шакалов и волков в пределах охотничьих угодий Одесской области.

Ранее сообщалось, что одесситы стали все чаще встречать диких лисиц в черте города и о том, какую опасность могут представлять эти животные.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить