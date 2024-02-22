На Одещині у смертельні пастки мисливця потрапили дикі тварини та птахи

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Порушення виявлено 17 лютого державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища біля села Нова Некрасівка Ізмаїльського району.

Унаслідок незаконного добування тварин забороненими знаряддями лову – капканами загинули три ондатри, одна качка (попелюха) і лиска.

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Повідомляється, що збитки, завдані через незаконний видобуток, становлять вісім тисяч гривень.

На порушника складено протокол про адміністративне правопорушення за частиною 2 статті 85 КУпАП. Матеріали справи передано до Ізмаїльського районного суду Одеської області.

Капкани – це одна з найжорстокіших мисливських снастей, що приносить тваринам жахливі страждання. Вовк, бобер, лисиця, шакал, куниця, собака, кішка, потрапивши в капкан, зазнають цілодобово, до приходу мисливця, жахливого болю, або, відірвавши собі лапу, виходять із капкана на трьох лапах, стікаючи кров’ю. Тварини від капканів отримують такі ушкодження: перелом, вивих, розрив сухожилля, ушкодження надкісниці, зовнішня або внутрішня кровотеча, ушкодження скелетного м’яза, ішемія кінцівки тощо.

Нагадаємо, протягом лютого дозволено відстріл шакалів і вовків у межах мисливських угідь Одеської області.

Раніше повідомлялося, що одесити стали все частіше зустрічати диких лисиць у межах міста і про те, яку небезпеку можуть становити ці тварини.