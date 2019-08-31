Туалетная эволюция Одессы

Спешу обрадовать: в Украине с 1 ноября согласно новым строительным нормам планируется увеличение в два раза количества женских туалетов в кинотеатрах и театрах. Часть туалетных комнат обязательно должна проектироваться доступной для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, а также содержать пеленальные столики для младенцев.

Кроме того, с 1 августа в Украине станет обязательным наличие общественных туалетов для посетителей больших супермаркетов. Речь идет о всех новых и реконструированных крупных супермаркетах с торговой площадью 2500 квадратных метров и более. Более того, в украинских метрополитенах теперь появятся общественные туалеты.

Это все официально, да и туалеты в метрополитенах — никак не одесская тема. А в городе, между прочим, происходит что-то вроде туалетной эволюции.

Немного туалетной истории

Сравнительно недавно, а именно в 2011 году, украинские СМИ с горечью сообщали, что «с общественными уборными в Одессе проблема». Сообщалось, что, пардон, справить нужду в общественных туалетах можно лишь в 4 (!) местах города.

В советские времена их было около 30. Об их состоянии, пожалуй, рассказывать не будем. Это был зловонный кошмар за редким исключением.

Кстати, на Молдаванке, в Алексеевском сквере можно увидеть что-то вроде памятника тем «раньшим» туалетам, оба — мужской и женский — сегодня, конечно, наглухо закрытые, все еще «украшают» и без того жутковатый сквер.

Времена менялись, и уже мало кто помнит, что на Соборной площади как-то появился «чудо» — «city pissoir». Увидеть это «новшество» и, естественно, посетить, мог любой желающий, причем совершенно бесплатно. На нем был изображен писающий мальчик. Новшество не прижилось: сообразить, свободно там или занято, было делом непростым. Чтобы не «нарваться» на «занято», нужно было, подойдя к «объекту», посмотреть вниз. От асфальта до кромки имелось пространство. Виднелись чьи-то ноги — значит, надо ждать.

Еще одним памятником сравнительно новым дешевым туалетам можно полюбоваться рядом с Оперным театром. Многие думают, что это тумба для театральных афиш. Собственно, так оно и есть на день сегодняшний. Но когда-то это было туалетом. Надо было бросить 1 металлическую гривну (или 2 монеты по 50 коп.) в прорезь — и вперед. Все это можно увидеть и сейчас, равно как и табличку, что это таки туалет, правда, если приглядеться, то читаем информацию, что заведение не работает. Отметим: давным-давно не работает.

Туалетные судьбы

Далеко не все одесские туалеты исчезли или стали «памятниками». У них тоже своя судьба. К примеру, кафе «Франзоль» в Горсаду стоит на месте бывшего общественного туалета.

На месте старого заброшенного туалета в парке Шевченко тоже открылось кафе. Имеется кафе в Дюковском парке, которое «выросло» тоже на месте туалета.

А как сообщает краевед, геолог, педагог Дмитрий Жданов, уличный туалет 127-й школы пристроен к памятнику архитектуры — старинной бельгийской трамвайной остановке. Данное «удобство» обещали убрать еще в 2017 году.

День сегодняшний

Сегодня — совсем другая история. Общественных туалетов довольно много, и это вам уже не нужники советских времен. Сегодняшний общественный туалет это: в каждой из кабинок для удобства посетителей установлены смесители и раковины, а также дозаторы с мылом, сушилки для рук и барабаны с туалетной бумагой. К туалету подведены капитальная система канализации, водоснабжение и электроснабжение.

И еще — о цветовой «туалетной политике» Одессы. Установленные общественные туалеты отличаются по цвету: в исторической части Одессы они окрашены в коричневый цвет, а те, что установлены в парках, скверах и на Трассе здоровья, — зеленый.

Что в центре Одессы?

Что касается расположения общественных туалетов, то тут получается примерно так: чем ближе к историческому центру, тем проблема «как быть, если ну очень надо», решается гораздо проще.

Один из самых удобных туалетов находится рядом с Преображенским собором. Это просто туалетный рай: за 5 грн вам предоставят абсолютную чистоту, полное отсутствие «амбре» и даже уют.

Центральный подземный переход тоже оборудован туалетом. Стоимость — 5 грн. Далее — Горсад. Здесь посещение обойдется в 4 грн.

Что касается нового туалета в Летнем саду, обозначенного, как говорится в известном фильме, буквами «Мэ» и «Жо», то здесь с оплатой все не так-то и просто. Посетить туалет обойдется вам в 5 грн. Но, как следует из прейскуранта, вывешенного при входе, здесь имеется «комната по обслуживанию деток с мамами». И в этом случае вам удобство обойдется уже в 7 грн.

Еще недавно можно было посетить туалет в ТЦ «Афина». Сегодня, как сообщил мне строгий охранник, «туалет обслуживает только работников центра. Он служебный, а не для всех». Вот вам и новые нормы, о которых я рассказала выше.

Зато в ТЦ «Европа» на Дерибасовской с удобствами все в порядке. Третий этаж оснащен мужским туалетом, четвертый — женским. Стоимость — 5 грн. Многие поражаются его оформлением, о котором «Одесская жизнь» рассказывала в прошлом году.

Следуем дальше. Слева от мэрии, стоит чуть спуститься вниз, имеется муниципальный туалет (4 грн). Такие же установлены в Стамбульском и Греческом парках.

И еще. По идее, когда наступает момент вот этого «ну очень надо», вас должны пустить в туалет кафешек-ресторанчиков. Но, как показывает практика, туда вас если и пустят, то очень неохотно. Скорее всего, чтобы воспользоваться удобствами, вам придется заказать хотя бы чашечку кофе: людей «с улицы» здесь не очень любят. Исключение — «Макдональдс».

Бесплатно и ну слишком платно

Кстати, насчет цен. В некоторых кафешках вас могут допустить к удобствам за «умеренную плату», неофициальную, конечно.

Бесплатные туалеты в городе тоже есть. К примеру, вдоль Трассы здоровья — новенькие, чистенькие. Их называют еще «условно-бесплатными», потому что посетители обычно оставляют “тетеньке”, обслуживающей удобства, “денежку”.

А вот на набережной Аркадии посещение туалета вам обойдется в 10 грн. Многих эта цена очень возмущает.

Куда бежать?

Мы рассказали о дне сегодняшнем общественных туалетов, расположенных в самом центре Одессы. А если вы в парке, на рынке или совершенно на другом конце города? Тут вам на помощь придут карты общественных туалетов города, которые легко отыскать, если вы спросите об этом у всезнающего Гугла. Конечно, ситуация с количеством, качеством и оплатой туалетных услуг постоянно меняется. Но в целом вы легко сможете сориентироваться, где поблизости от вашего местонахождения находится столь необходимое удобство, когда «ну очень надо».