В Одесской области простятся с защитником, которому сегодня мог бы исполниться 31 год

Завтра, 5 сентября, в Мологовской тергромаде Белгород-Днестровского района проведут в последний путь младшего сержанта Евгения Михайловича Кондратюка. Сегодня украинский защитник мог бы праздновать свой 31-й день рождения.
Об этом сообщили на facebook-странице Белгород-Днестровской райгосадминистрации.
Евгений Кондратюк погиб 16 августа 2023 года. При выполнении боевого задания в районе н.п. Петропавловка, Купянского района, Харьковской области он получил ранения, несовместимые с жизнью.
Невозможно передать боль, которую чувствуют родные, близкие, друзья молодого военнослужащего, провожая в последний путь своего сына, друга, земляка, —
соболезнуют в райгосадминистрации семье погибшего героя.
Как сообщили в Белгород-Днестровской райгосадминистрации, прощание с погибшим младшим сержантом Евгением Кондратюком состоится завтра, 5 сентября, в 10:00, по адресу: с. Выпасное (Мологовская территориальная громада), ул. В.Смертенюка, дом. 43.
Герои не погибают! Героев уносит небо! —
написали на странице райадминистрации.
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