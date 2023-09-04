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В Одесской области простятся с защитником, которому сегодня мог бы исполниться 31 год

В Одесской области простятся с защитником, которому сегодня мог бы исполниться 31 год

Завтра, 5 сентября, в Мологовской тергромаде Белгород-Днестровского района проведут в последний путь младшего сержанта Евгения Михайловича Кондратюка. Сегодня украинский защитник мог бы праздновать свой 31-й день рождения.

Об этом сообщили на facebook-странице Белгород-Днестровской райгосадминистрации.

Евгений Кондратюк погиб 16 августа 2023 года. При выполнении боевого задания в районе н.п. Петропавловка, Купянского района, Харьковской области он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Невозможно передать боль, которую чувствуют родные, близкие, друзья молодого военнослужащего, провожая в последний путь своего сына, друга, земляка, —

соболезнуют в райгосадминистрации семье погибшего героя.

Как сообщили в Белгород-Днестровской райгосадминистрации, прощание с погибшим младшим сержантом Евгением Кондратюком состоится завтра, 5 сентября, в 10:00, по адресу: с. Выпасное (Мологовская территориальная громада), ул. В.Смертенюка, дом. 43.

Герои не погибают! Героев уносит небо! —

написали на странице райадминистрации.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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