В Одесской области простятся с защитником, которому сегодня мог бы исполниться 31 год

Война, день 558: за прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений Начались пятьсот пятьдесят восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной авиационный удар по Украине применив иранские ударные дроны «Shahed-136/131». ПОДРОБНЕЕ

Изобретатель из Одессы погиб под Авдеевкой на Донбассе До завершения войны еще очень много времени, и скорбный список потерь в рядах наших защитников продолжает пополняться. Так, возле Авдеевки Донецкой области, во время выполнения боевого задания погиб 24-летний изобретатель из Одессы, боец 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Борис Чубин. ПОДРОБНЕЕ

В ночь на 3 сентября враг атаковал Одесскую область «шахедами» – каков результат? В ночь на воскресенье, 3 сентября 2023 года, в Одессе и Одесской области почти четыре часа звучал сигнал воздушной тревоги – враг в очередной раз атаковал юг области иранскими дронами-камикадзе. Но наши Силы обороны, как всегда, не подвели. ПОДРОБНЕЕ

Несломленных одесситов поздравили с Днем города патриотичным роликом (видео) Сегодня, в субботу, 2 сентября 2023 года, Одесса отмечает свой день рождения – ей исполнилось 229 лет. Одесская мэрия опубликовала традиционное видеопоздравление с Днем города. Однако в этом году власти решили отойти от привычных стандартов. ПОДРОБНЕЕ